Створять мініелектростанції: в Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему

Кабінет міністрів розглядає можливість побудови децентралізованої енергетичної системи, яка стане менш вразливою до російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Кабінеті міністрів.