Створять мініелектростанції: в Україні планують побудувати децентралізовану енергосистему
Кабінет міністрів розглядає можливість побудови децентралізованої енергетичної системи, яка стане менш вразливою до російських обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Кабінеті міністрів.
"Російські атаки штовхають нас до корінної реформи - побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш вразливою до ворожих нападів. Ідеться про створення мініелектростанцій та малих об’єктів генерації, імплементованих в наявну енергосистему", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, росіяни в ніч на 2 січня випустили по Україні 39 "Шахедів", проте сили ППО збили всі дрони та одну авіаційну ракету.
Після атаки ситуація в енергосистемі України повністю контрольована.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.