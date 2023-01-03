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Создадут миниэлектростанции: в Украине планируют построить децентрализованную энергосистему

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Украина, Вторник 03 января 2023 20:05
Создадут миниэлектростанции: в Украине планируют построить децентрализованную энергосистему Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров рассматривает возможность построения децентрализованной энергетической системы, которая станет менее уязвимой к российским обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Кабинете министров.

"Российские атаки толкают нас к коренной реформе - построению децентрализованной энергетической системы. Тогда она будет менее уязвима к вражеским нападениям. Речь идет о создании миниэлектростанций и малых объектов генерации, имплементированных в существующую энергосистему", - сказал Шмыгаль.

Напомним, россияне в ночь на 2 января выпустили по Украине 39 "Шахедов", однако силы ПВО сбили все дроны и одну авиационную ракету.

После атаки ситуация в энергосистеме Украины полностью контролируемая.

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Денис Шмыгаль Электроэнергия
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