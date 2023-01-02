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В "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі після нічної атаки росіян

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Понеділок 02 січня 2023 11:09
В "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі після нічної атаки росіян Фото: в "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі після нічної атаки росіян (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ситуація в енергосистемі України повністю контрольована після нічної атаки росіян за допомогою дронів-камікадзе Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

При цьому внаслідок обстрілів зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури.

"Через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою попередження виникнення додаткових аварій, до областей доведені ліміти споживання на вечірній період", - сказано у повідомлення.

При цьому у Києві ускладнилась ситуація з електропостачанням, через що у місті застосовані аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 2 січня випустили по Україні 39 "Шахедів", проте сили ППО збили всі дрони та одну авіаційну ракету.

Внаслідок атаки у Києві та області пошкоджені енергетичні об'єкти.

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