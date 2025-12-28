Коригував вогонь по ЗСУ: агента ГРУ в українській армії засудили до 13 років ув'язнення

Як встановило слідство, 47-річний мобілізований за завданням російської воєнної розвідки (ГРУ) коригував удари по позиціях українських військ на Курському напрямку.

Його затримали у березні на прикордонні Сумської області.

За даними правоохоронців, чоловіка завербували через Telegram-канал, де він відкрито залишав проросійські коментарі та підтримував збройну агресію РФ.

Спочатку він служив у тиловому підрозділі, а згодом перевівся до бойової бригади Збройних сил України, яка виконувала завдання на території Курської області.

Перебуваючи безпосередньо в зоні бойових дій, агент збирав координати українських систем радіоелектронної боротьби та самохідної артилерії, які російська сторона планувала обстрілювати.

Військова контррозвідка СБУ викрила зрадника ще на початковому етапі його співпраці з ворогом і затримала під час підготовки чергового агентурного звіту для кураторів з РФ.

Під час затримання у нього вилучили мобільний телефон із картографічними позначками українських об’єктів та перепискою з російськими спецслужбами. Також за місцем проживання засудженого знайшли незареєстровану зброю та боєприпаси.

Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами.

Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.