Корректировал огонь по ВСУ: агента ГРУ в украинской армии приговорили к 13 годам тюрьмы

Как установило следствие, 47-летний мобилизованный по заданию российской военной разведки (ГРУ) корректировал удары по позициям украинских войск на Курском направлении.

Его задержали в марте на границе Сумской области.

По данным правоохранителей, мужчину завербовали через Telegram-канал, где он открыто оставлял пророссийские комментарии и поддерживал вооруженную агрессию РФ.

Сначала он служил в тыловом подразделении, а затем перевелся в боевую бригаду Вооруженных сил Украины, которая выполняла задачи на территории Курской области.

Находясь непосредственно в зоне боевых действий, агент собирал координаты украинских систем радиоэлектронной борьбы и самоходной артиллерии, которые российская сторона планировала обстреливать.

Военная контрразведка СБУ разоблачила предателя еще на начальном этапе его сотрудничества с врагом и задержала во время подготовки очередного агентурного отчета для кураторов из РФ.

Во время задержания у него изъяли мобильный телефон с картографическими обозначениями украинских объектов и перепиской с российскими спецслужбами. Также по месту жительства осужденного нашли незарегистрированное оружие и боеприпасы.

Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.