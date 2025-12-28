RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Корректировал огонь по ВСУ: агента ГРУ в украинской армии приговорили к 13 годам тюрьмы

Фото: СБУ разоблачила "крота" в рядах ВСУ (facebook SSU)
Автор: Марина Балабан

Суд вынес приговор военнослужащему Сил обороны Украины, который работал на российскую разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как установило следствие, 47-летний мобилизованный по заданию российской военной разведки (ГРУ) корректировал удары по позициям украинских войск на Курском направлении.

Его задержали в марте на границе Сумской области.

По данным правоохранителей, мужчину завербовали через Telegram-канал, где он открыто оставлял пророссийские комментарии и поддерживал вооруженную агрессию РФ.

Сначала он служил в тыловом подразделении, а затем перевелся в боевую бригаду Вооруженных сил Украины, которая выполняла задачи на территории Курской области.

Находясь непосредственно в зоне боевых действий, агент собирал координаты украинских систем радиоэлектронной борьбы и самоходной артиллерии, которые российская сторона планировала обстреливать.

Военная контрразведка СБУ разоблачила предателя еще на начальном этапе его сотрудничества с врагом и задержала во время подготовки очередного агентурного отчета для кураторов из РФ.

Во время задержания у него изъяли мобильный телефон с картографическими обозначениями украинских объектов и перепиской с российскими спецслужбами. Также по месту жительства осужденного нашли незарегистрированное оружие и боеприпасы.

Суд признал его виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, а также в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Агенты ФСБ, которых разоблачила СБУ

Как ранее писало РБК-Украина, в Хмельницкой области суд вынес приговор двум информаторам ФСБ: они получили 12 и 10 лет лишения свободы. Контрразведка разоблачила их в апреле 2024 года на Хмельнитчине.

Следствие установило, что фигуранты дела отслеживали места дислокации оперативных аэродромов ВСУ и устанавливали скрытые миникамеры вблизи периметров авиационных объектов.

С помощью так называемых "видеоловушек" враг планировал определять наличие боевой авиации и графики вылетов, чтобы скорректировать воздушные удары.

Также Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента ФСБ в составе Сил обороны Украины, который передавал врагу координаты для корректировки ракетно-дронных ударов по украинским целям.

Ранее СБУ сообщала о задержании в Херсоне медика, который сотрудничал с российскими спецслужбами и наводил удары по городу и окрестным районам.

Читайте РБК-Украина в Google News
СудВСУВойска РФ