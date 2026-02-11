ua en ru
Корректировал огонь в Донецкой области: СБУ задержала агента РФ под Киевом

Киевская область, Среда 11 февраля 2026 12:44
Корректировал огонь в Донецкой области: СБУ задержала агента РФ под Киевом Фото: на Киевщине задержали агента РФ (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Валерий Ульяненко

Служба безопасности Украины разоблачила на Киевщине агента РФ, который скрывался от правосудия после корректировки вражеских атак на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram.

Читайте также: СБУ задержала высокопоставленного чиновника Главного госпиталя ВСУ

Согласно материалам дела, злоумышленником оказался 32-летний шахтер из временно оккупированной Новогродовки, завербованный российскими спецслужбами.

Россияне вышли на мужчину через запрещенную соцсеть "Одноклассники", где с ним познакомилась "связная" разведки РФ и предложила сотрудничество в обмен на виртуальные близкие отношения.

После этого задержанный начал следить за позициями Сил обороны в городе и в окрестностях, и передавать координаты оккупантам. РФ использовала полученные разведданные для планирования воздушных ударов по громаде с целью наступления на Покровском направлении.

После оккупации Новогродовки агент выехал в Киевскую область, надеясь "залечь на дно" и продолжить впоследствии разведывательную деятельность в интересах врага. СБУ установила местонахождение злоумышленника и задержали его в арендованном доме.

Корректировал огонь в Донецкой области: СБУ задержала агента РФ под КиевомФото: задержание вражеского агента на Киевщине (t.me/SBUkr)

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержание других агентов РФ

Напомним, недавно в Кропивницком задержали несовершеннолетнюю, которую подозревают в корректировке ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Она должна была установить на территории Кропивницкой ТЭЦ замаскированный под снегом GPS-трекер, однако СБУ заблаговременно разоблачила ее действия и задержала подозреваемую.

Кроме того, ранее суд вынес приговор агенту РФ, который пытался навести дроновую атаку на энергетические объекты Ровенской АЭС. Мужчина устанавливал GPS-трекеры на высоковольтных линиях электропередач и был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Служба безопасности Украины Донецкая область
