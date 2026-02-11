Корректировал огонь в Донецкой области: СБУ задержала агента РФ под Киевом

Служба безопасности Украины разоблачила на Киевщине агента РФ, который скрывался от правосудия после корректировки вражеских атак на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram .

Согласно материалам дела, злоумышленником оказался 32-летний шахтер из временно оккупированной Новогродовки, завербованный российскими спецслужбами.

Россияне вышли на мужчину через запрещенную соцсеть "Одноклассники", где с ним познакомилась "связная" разведки РФ и предложила сотрудничество в обмен на виртуальные близкие отношения.

После этого задержанный начал следить за позициями Сил обороны в городе и в окрестностях, и передавать координаты оккупантам. РФ использовала полученные разведданные для планирования воздушных ударов по громаде с целью наступления на Покровском направлении.

После оккупации Новогродовки агент выехал в Киевскую область, надеясь "залечь на дно" и продолжить впоследствии разведывательную деятельность в интересах врага. СБУ установила местонахождение злоумышленника и задержали его в арендованном доме.

Фото: задержание вражеского агента на Киевщине (t.me/SBUkr)

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.