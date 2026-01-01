Наводив удари по Запоріжжю та Дніпру: випускника коледжу засудили до 15 років в'язниці

Суд призначив 15 років тюрми випускнику коледжу, який коригував удари РФ по енергетиці Запоріжжя та Дніпра. Його визнали винним у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram .

За даними слідства, агента російської воєнної розвідки (відомої як ГРУ) викрили у серпні 2025 року на коригуванні авіаатак по Запоріжжю та Дніпру.

Як діяв агент РФ

Як встановило розслідування, зловмисник влаштувався в місцеву енергокомпанію, щоб "зсередини" передавати росіянам координати підстанцій, які живлять прифронтові міста.

Коригування повітряних атак здійснював 28-річний випускник Запорізького електротехнічного коледжу. У поле зору російської спецслужби він потрапив через публікацію прокремлівських дописів у Telegram-чатах.

Після вербування чоловік отримав завдання працевлаштуватися до одного з провідних енергогенеруючих підприємств Запоріжжя.

Під виглядом службових відряджень він пересувався містом, фіксував наслідки ворожих ударів по підстанціях та інших об’єктах енергетики.

Крім того, агент регулярно інформував куратора з РФ про етапи відновлення пошкоджених енергоспоруд, а також періодично виїжджав до Дніпра для збору аналогічної розвідувальної інформації.

"Для контактів з російською спецслужбою агент використовував анонімний чат у месенджері, куди "надсилав" геолокації енергогенеруючої інфраструктури", - розповіли в СБУ.

Затримання та вирок суду

Контррозвідка СБУ викрила агента, задокументувала його протиправну діяльність та вжила заходів для убезпечення потенційних цілей.

На завершальному етапі спецоперації зловмисника затримали за місцем проживання. Під час обшуку у нього вилучили смартфон, який використовувався для зв’язку з куратором.

На підставі матеріалів контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.