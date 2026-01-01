Наводил удары по Запорожью и Днепру: выпускника колледжа приговорили к 15 годам тюрьмы
Суд назначил 15 лет тюрьмы выпускнику колледжа, который корректировал удары РФ по энергетике Запорожья и Днепра. Его признали виновным в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
По данным следствия, агента российской военной разведки (известной как ГРУ) разоблачили в августе 2025 года на корректировке авиаатак по Запорожью и Днепру.
Как действовал агент РФ
Как установило расследование, злоумышленник устроился в местную энергокомпанию, чтобы "изнутри" передавать россиянам координаты подстанций, которые питают прифронтовые города.
Корректировку воздушных атак осуществлял 28-летний выпускник Запорожского электротехнического колледжа. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за публикации прокремлевских сообщений в Telegram-чатах.
После вербовки мужчина получил задание трудоустроиться в одно из ведущих энергогенерирующих предприятий Запорожья.
Под видом служебных командировок он передвигался по городу, фиксировал последствия вражеских ударов по подстанциям и другим объектам энергетики.
Кроме того, агент регулярно информировал куратора из РФ об этапах восстановления поврежденных энергосооружений, а также периодически выезжал в Днепр для сбора аналогичной разведывательной информации.
"Для контактов с российской спецслужбой агент использовал анонимный чат в мессенджере, куда "присылал" геолокации энергогенерирующей инфраструктуры", - рассказали в СБУ.
Задержание и приговор суда
Контрразведка СБУ разоблачила агента, задокументировала его противоправную деятельность и приняла меры для обеспечения безопасности потенциальных целей.
На завершающем этапе спецоперации злоумышленника задержали по месту жительства. Во время обыска у него изъяли смартфон, который использовался для связи с куратором.
На основании материалов контрразведки и следователей СБУ суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Другие приговоры агентам РФ
Напомним, ранее в Запорожье осудили еще одного агента российской военной разведки (ГРУ), который корректировал вражеские удары по городу. Ему дали 15 лет тюрьмы.
Такой же срок получил агент белорусского КГБ на Волыни, который шпионил за украинскими пограничниками.
В Одессе агент РФ получила суровый срок от суда. Гуляя с 6-летним сыном, женщина фотографировала военные объекты в курортном городе и обозначала их координаты на гугл-картах.
Также бывший украинский военный получил 15 лет тюрьмы за дезертирство и государственную измену. Он шпионил в пользу России.