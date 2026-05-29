Коридор "Крим-Донецьк" у вогні: бійці ГУР показали, як знищують російську логістику

Успішні операції ГУР

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Криму українські розвідники завдали ударів по військових поїздах російської армії, які використовувалися для перевезення техніки та пального.

Раніше спецпідрозділ ГУР "Примари" провів масштабну операцію у тимчасово окупованому Криму, під час якої були виведені з ладу два великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ - "Ямал" та "Ніколай Фільчєнков".

Також у період з лютого по квітень 2026 року бійцями ГУР була реалізована спецоперація зі знищення найманців підрозділу "Ахмат" Росгвардії на Сумському напрямку.