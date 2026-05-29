Коридор "Крым-Донецк" в огне: бойцы ГУР показали, как уничтожают российскую логистику

Мастера подразделений беспилотных систем Департамента активных действий ГУР блокируют сухопутный коридор "Крым-Донецк" и испепеляют технику российских захватчиков в глубоком тылу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки.
На видео бойцы ГУР показали, как горят пораженные российские топливозаправщики, грузовики и трал.
Напомним, недавно во временно оккупированном Крыму украинские разведчики нанесли удары по военным поездам российской армии, которые использовались для перевозки техники и горючего.
Ранее спецподразделение ГУР "Призраки" провело масштабную операцию во временно оккупированном Крыму, во время которой были выведены из строя два больших десантных корабля Черноморского флота РФ - "Ямал" и "Николай Фильченков".
Также в период с февраля по апрель 2026 года бойцами ГУР была реализована спецоперация по уничтожению наемников подразделения "Ахмат" Росгвардии на Сумском направлении.