Коридор "Крым-Донецк" в огне: бойцы ГУР показали, как уничтожают российскую логистику

Успешные операции ГУР

Напомним, недавно во временно оккупированном Крыму украинские разведчики нанесли удары по военным поездам российской армии, которые использовались для перевозки техники и горючего.

Ранее спецподразделение ГУР "Призраки" провело масштабную операцию во временно оккупированном Крыму, во время которой были выведены из строя два больших десантных корабля Черноморского флота РФ - "Ямал" и "Николай Фильченков".

Также в период с февраля по апрель 2026 года бойцами ГУР была реализована спецоперация по уничтожению наемников подразделения "Ахмат" Росгвардии на Сумском направлении.