ua en ru
Нд, 19 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Корецький готує з військовими рішення через атаки РФ на цивільні судна

22:40 19.07.2026 Нд
2 хв
Атаку в уряді назвали порушенням Конвенції ООН з морського права
aimg Валерія Абабіна
Корецький готує з військовими рішення через атаки РФ на цивільні судна Фото: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com sergii.koretskyi)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Після ракетного удару Росії по цивільному судну з зерном біля Одеси в Україні готують нові рішення для посилення безпеки судноплавства й захисту цивільних моряків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Спільно з військовим командуванням в Україні готують рішення, які посилять безпеку судноплавства й допоможуть уберегти цивільні судна та моряків від російських атак.

Крім того, Міністерству закордонних справ доручено невідкладно поінформувати держави, громадяни яких постраждали внаслідок атаки, а також міжнародних партнерів України.

"Спільно з військовим командуванням готуємо рішення, які посилять безпеку судноплавства і допоможуть уберегти цивільні судна і моряків від злочинних російських атак", - зазначив прем'єр.

Ворог атакував судно поблизу Одеси - воно ходило під прапором Гвінеї-Бісау і вийшло з порту після завантаження кукурудзою. На борту перебували 17 громадян Сирії та Індії, а також українець-лоцман.

Попри масштабну пожежу, ВМС ЗС України вдалося врятувати вісьмох членів екіпажу. Двоє з них дістали поранень - їх госпіталізували в Одесі.

Корецький готує з військовими рішення через атаки РФ на цивільні судна

фото: Наслідки російської ракетної атаки на цивільне судно (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Станом на цю хвилину виявлено тіла п'яти моряків. Доля ще п'яти - невідома.

Через загрозу повторної атаки рятувальники змушені були відходити в безпечну зону. На судні триває масштабна пожежа, її гасять.

"Україна робить усе можливе, щоб знайти і врятувати решту іноземних громадян - членів екіпажу", - додав Корецький.

Прем'єр назвав удар воєнним злочином і порушенням норм міжнародного права. За його словами, Росія цілеспрямовано підриває безпеку в Чорному морі.

"Росія вчиняє воєнні злочини та підриває Чорноморську безпеку, атакуючи цивільні торговельні судна. Це напад на свободу мореплавства та принципи Конвенції ООН з морського права", - наголосив глава уряду.

Нагадаємо, увечері 19 липня російські війська атакували крилатими ракетами цивільне суховантажне судно GOLDEN LEO поблизу Одеси.

Це далеко не перший цілеспрямований удар по цивільному судноплавству в Чорному морі. 18 липня росіяни масовано атакували порти Одещини - під удар потрапило торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуди

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса Сергій Корецький Ракетна атака
Новини
СБУ уразила танкер Avero і три нафтобази РФ у Ставропольському краї
СБУ уразила танкер Avero і три нафтобази РФ у Ставропольському краї
Аналітика
Пікапи та "корчі": на чому їздить армія, та чи пересядуть ЗСУ на українські авто
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Пікапи та "корчі": на чому їздить армія, та чи пересядуть ЗСУ на українські авто