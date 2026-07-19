Корецький готує з військовими рішення через атаки РФ на цивільні судна

Після ракетного удару Росії по цивільному судну з зерном біля Одеси в Україні готують нові рішення для посилення безпеки судноплавства й захисту цивільних моряків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Спільно з військовим командуванням в Україні готують рішення, які посилять безпеку судноплавства й допоможуть уберегти цивільні судна та моряків від російських атак.

Крім того, Міністерству закордонних справ доручено невідкладно поінформувати держави, громадяни яких постраждали внаслідок атаки, а також міжнародних партнерів України.

"Спільно з військовим командуванням готуємо рішення, які посилять безпеку судноплавства і допоможуть уберегти цивільні судна і моряків від злочинних російських атак", - зазначив прем'єр.

Ворог атакував судно поблизу Одеси - воно ходило під прапором Гвінеї-Бісау і вийшло з порту після завантаження кукурудзою. На борту перебували 17 громадян Сирії та Індії, а також українець-лоцман.

Попри масштабну пожежу, ВМС ЗС України вдалося врятувати вісьмох членів екіпажу. Двоє з них дістали поранень - їх госпіталізували в Одесі.

фото: Наслідки російської ракетної атаки на цивільне судно (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Станом на цю хвилину виявлено тіла п'яти моряків. Доля ще п'яти - невідома.

Через загрозу повторної атаки рятувальники змушені були відходити в безпечну зону. На судні триває масштабна пожежа, її гасять.

"Україна робить усе можливе, щоб знайти і врятувати решту іноземних громадян - членів екіпажу", - додав Корецький.

Прем'єр назвав удар воєнним злочином і порушенням норм міжнародного права. За його словами, Росія цілеспрямовано підриває безпеку в Чорному морі.

"Росія вчиняє воєнні злочини та підриває Чорноморську безпеку, атакуючи цивільні торговельні судна. Це напад на свободу мореплавства та принципи Конвенції ООН з морського права", - наголосив глава уряду.