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Корецкий готовит с военными решения из-за атак РФ на гражданские суда

22:40 19.07.2026 Вс
2 мин
Атаку в правительстве назвали нарушением Конвенции ООН по морскому праву
aimg Валерия Абабина
Корецкий готовит с военными решения из-за атак РФ на гражданские суда Фото: Премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com sergii.koretskyi)
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После ракетного удара России по гражданскому судну с зерном возле Одессы в Украине готовятся новые решения для усиления безопасности судоходства и защиты гражданских моряков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого.

Корецкий готовит с военными решения из-за атак РФ на гражданские суда

Фото: Последствия российского ракетного удара по гражданскому судну (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Совместно с военным командованием в Украине готовят решения, которые ужесточат безопасность судоходства и помогут уберечь гражданские суда и моряков от российских атак.

Кроме того, Министерству иностранных дел поручено безотлагательно проинформировать государства, граждане которых пострадали в результате атаки, а также международных партнеров Украины.

"Совместно с военным командованием готовим решения, которые усилят безопасность судоходства и помогут уберечь гражданские суда и моряков от преступных российских атак", – отметил премьер.

Враг атаковал судно вблизи Одессы – оно ходило под флагом Гвинеи-Бисау и вышло из порта после загрузки кукурузой. На борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также украинец-лоцман.

Несмотря на масштабный пожар, ВМС ВС Украины удалось спасти восьмерых членов экипажа. Двое из них получили ранения – их госпитализировали в Одессе.

По состоянию на эту минуту обнаружены тела пяти моряков. Судьба еще пяти – неизвестна.

Из-за угрозы повторной атаки спасатели были вынуждены отходить в безопасную зону. На судне идет масштабный пожар, его тушат.

"Украина делает все возможное, чтобы найти и спасти остальных иностранных граждан - членов экипажа", - добавил Корецкий.

Премьер назвал удар военным преступлением и нарушением норм международного права. По его словам, Россия целенаправленно подрывает безопасность в Черном море.

"Россия совершает военные преступления и подрывает Черноморскую безопасность, атакуя гражданские торговые суда. Это нападение на свободу мореходства и принципы Конвенции ООН по морскому праву", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, вечером 19 июля российские войска атаковали крылатыми ракетами гражданское сухогруз GOLDEN LEO вблизи Одессы.

Это далеко не первый целенаправленный удар по гражданскому судоходству в Черном море. 18 июля россияне массированно атаковали порты Одесщины – под удар попало торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды

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