ua en ru
Ср, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Корецький буде новим прем'єром: документи на призначення вже в Раді

23:35 15.07.2026 Ср
2 хв
До цього Корецький очолював "Нафтогаз"
aimg Ірина Гамерська
Корецький буде новим прем'єром: документи на призначення вже в Раді Фото: Сергій Корецький, голова "Нафтогазу" (facebook.com/sergii.koretskyi.page)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Документи на призначення Сергія Корецького новим прем'єр-міністром подали в Верховну Раду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Верховної Ради Руслана Стефанчука у Facebook.

За словами Стефанчука, відповідне подання вніс президент України Володимир Зеленський.

"До Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури", - йдеться у повідомленні.

Перезавантаження Кабміну

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення оновити склад Кабінету міністрів. Чинний прем'єр-міністр Юлія Свириденко, яка очолювала уряд з 17 липня 2025 року, йде у відставку; за словами джерел, їй запропоновано нову посаду (за повідомленнями окремих нардепів - очолити посольство України в США).

План кадрових змін на тиждень

За даними джерел РБК-Україна, програма-максимум передбачає затвердження повного складу нового уряду до вечора четверга. Програма-мінімум - затвердження нового прем'єр-міністра.

  • Вівторок: голосування за відставку Юлії Свириденко та вечірнє засідання фракції "Слуга народу" за участю кандидата в прем'єри.
  • Середа: очікуване голосування в парламенті за призначення нового голови уряду.

Можливі ротації в міністерствах

Формування персонального складу уряду триває, при цьому плануються структурні зміни:

Мінрегіон та Мінінфраструктури: посаду Олексія Кулеби пропонують розділити на два відомства. Головний кандидат на Мінрегіон - нардеп Віталій Безгін. На посаду міністра інфраструктури розглядають керівників ОВА (зокрема Олега Синегубова, Миколу Калашника, Івана Федорова).

Мінекономіки та Мінагрополітики: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства буде розділене. Олексій Соболєв очолить економічний та екологічний напрямки, а окреме Міністерство сільського господарства має очолити Тарас Висоцький.

Міністерство освіти й науки: Замість Оксена Лісового розглядається кандидатура його заступника Миколи Трофименка (кандидатуру ще не фіналізовано).

Інші відомства:

  • Віце-прем'єра з євроінтеграції Тараса Качку може змінити посол України при ЄС Всеволод Ченцов.
  • Можлива заміна голови Міністерства ветеранів Наталії Калмикової (кандидат невідомий).
  • Не виключається заміна міністра оборони Михайла Федорова — на голову МВС Ігоря Клименка чи іншого кандидата.

Цього тижня Верховна Рада зосередиться лише на урядових ротаціях; призначення нового голови СБУ наразі не планується.

Читайте також: Зима близько? Навіщо Зеленський зараз змінює прем'єра та які ще будуть перестановки
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кабінет Міністрів України Сергій Корецький
Новини
Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму
Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму
Аналітика
Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики
Марія Волощукредактор РБК-Україна Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики