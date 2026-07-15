Корецкий будет новым премьером: документы на назначение уже в Раде
Документы назначения Сергея Корецкого новым премьер-министром подали в Верховную Раду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Верховной Рады Руслана Стефанчука в Facebook.
По словам Стефанчука, соответствующее предложение внес президент Украины Владимир Зеленский.
"В Верховную Раду Украины поступило предложение президента Украины Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой", - говорится в сообщении.
Перезагрузка Кабмина
Президент Владимир Зеленский принял решение обновить состав Кабинета министров. Действующий премьер-министр Юлия Свириденко, возглавлявшая правительство с 17 июля 2025 года, уходит в отставку; по словам источников, ей предложена новая должность (по сообщениям отдельных нардепов - возглавить посольство Украины в США).
План кадровых изменений в неделю
По данным источников РБК-Украина, программа-максимум предусматривает утверждение полного состава нового правительства к вечеру четверга. Программа-минимум - утверждение нового премьер-министра.
- Вторник: голосование за отставку Юлии Свириденко и вечернее заседание фракции "Слуга народа" с участием кандидата в премьеры.
- Среда: ожидаемое голосование в парламенте за назначение нового главы правительства.
Возможные ротации в министерствах
Формирование персонального состава правительства продолжается, при этом планируются структурные изменения:
Минрегион и Мининфраструктуры: должность Алексея Кулебы предлагает разделить на два ведомства. Главный кандидат на Минрегион - нардеп Виталий Безгин. На должность министра инфраструктуры рассматривают руководителей ОВА (в частности, Олега Синегубова, Николая Калашника, Ивана Федорова).
Минэкономики и Минагрополитики: Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства будет разделено. Алексей Соболев возглавит экономическое и экологическое направления, а отдельное Министерство сельского хозяйства возглавит Тарас Высоцкий.
Министерство образования и науки: Вместо Оксена Лесового рассматривается кандидатура его заместителя Николая Трофименко (кандидатура еще не финализирована).
Другие ведомства:
- Вице-премьера по евроинтеграции Тараса Качку может сменить посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов.
- Возможна замена главы Министерства ветеранов Натальи Калмыковой (кандидат неизвестен).
- Не исключается замена министра обороны Михаила Федорова – на главу МВД Игоря Клименко или другого кандидата.
На этой неделе Верховная Рада будет сосредоточена только на правительственных ротациях; назначение нового главы СБУ пока не планируется.