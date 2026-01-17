На кордоні України зупинили контрабанду електроніки на 35 млн гривень: що відомо

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили схему незаконного ввезення електронної техніки через державний кордон України.

Під час перевірки мікроавтобуса Renault на одному з пунктів пропуску митники та правоохоронці виявили спеціально облаштовану схованку, у якій знаходилося 829 одиниць електроніки відомої торговельної марки.

За попередніми оцінками, ринкова вартість вилученого майна перевищує 35 млн гривень. У БЕБ наголошують, що подібні правопорушення мають системний характер.

"Незаконне ввезення техніки не лише позбавляє бюджет митних надходжень, а й створює нерівні умови для легального бізнесу", - зазначили у Бюро економічної безпеки.

Наразі товар вилучено, а відомості за фактом правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі повідомлення Львівської митниці.

Слідчі встановлюють усіх осіб, причетних до організації контрабандного каналу, а також джерела походження техніки.

"Детінізація ринку електроніки залишається одним із пріоритетів нашої роботи", - додали правоохоронці.