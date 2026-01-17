На кордоні України зупинили контрабанду електроніки на 35 млн гривень: що відомо

На українському кордоні правоохоронці зупинили спробу незаконного ввезення великої партії електроніки. Йдеться про товар на понад 35 млн гривень, який намагалися приховано перевезти через пункт пропуску у Львівській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бюро економічної безпеки України.
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили схему незаконного ввезення електронної техніки через державний кордон України.
Під час перевірки мікроавтобуса Renault на одному з пунктів пропуску митники та правоохоронці виявили спеціально облаштовану схованку, у якій знаходилося 829 одиниць електроніки відомої торговельної марки.
За попередніми оцінками, ринкова вартість вилученого майна перевищує 35 млн гривень. У БЕБ наголошують, що подібні правопорушення мають системний характер.
"Незаконне ввезення техніки не лише позбавляє бюджет митних надходжень, а й створює нерівні умови для легального бізнесу", - зазначили у Бюро економічної безпеки.
Наразі товар вилучено, а відомості за фактом правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі повідомлення Львівської митниці.
Слідчі встановлюють усіх осіб, причетних до організації контрабандного каналу, а також джерела походження техніки.
"Детінізація ринку електроніки залишається одним із пріоритетів нашої роботи", - додали правоохоронці.
