На границе Украины остановили контрабанду электроники на 35 млн гривен: что известно

На украинской границе правоохранители пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии электроники. Речь идет о товаре на более 35 млн гривен, который пытались скрыто перевезти через пункт пропуска во Львовской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.
Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили схему незаконного ввоза электронной техники через государственную границу Украины.
Во время проверки микроавтобуса Renault на одном из пунктов пропуска таможенники и правоохранители обнаружили специально оборудованный тайник, в котором находилось 829 единиц электроники известной торговой марки.
По предварительным оценкам, рыночная стоимость изъятого имущества превышает 35 млн гривен. В БЭБ отмечают, что подобные правонарушения имеют системный характер.
"Незаконный ввоз техники не только лишает бюджет таможенных поступлений, но и создает неравные условия для легального бизнеса", - отметили в Бюро экономической безопасности.
Сейчас товар изъят, а сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании сообщения Львовской таможни.
Следователи устанавливают всех лиц, причастных к организации контрабандного канала, а также источники происхождения техники.
"Детенизация рынка электроники остается одним из приоритетов нашей работы", - добавили правоохранители.
Напомним, что Государственное бюро расследований пресекло деятельность международного канала поставки кокаина в Украину из стран Европейского Союза. По данным следствия, к организации наркотрафика были причастны граждане Украины, Армении, Чехии и Германии.
Также на Волыни пограничники разоблачили попытку незаконной переправки табачных изделий в страны ЕС с использованием воздушного шара. Инцидент произошел в Шацкой общине вблизи украинско-белорусской границы.
Военнослужащие Волынского пограничного отряда обнаружили пакет с сигаретами, который, по предварительной информации, злоумышленники планировали доставить воздушным путем.
Кроме того, ранее в Украине впервые объявили подозрение после вступления в силу норм по криминализации контрабанды. Фигурантом производства стал житель Черновицкой области.