В Україні вперше вручили підозру після криміналізації контрабанди: деталі справи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, житель Чернівецького району, прямуючи з Румунії в Україну через пункт пропуску "Порубне-Сірет", для проходження митного контролю обрав смугу руху "зелений коридор". Цим він засвідчив, що не переміщує товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню.

Проте під час перевірки авто митники виявили та вилучили 55 коробок з фільтр-паличками для виготовлення сигарет. Вони були заховані у спеціально облаштованому сховищі у вантажному відсіку.

Вартість вилученої сировини сягає майже 13 млн гривень.

Чоловіку повідомили про підозру у контрабанді імпортованої сировини для виготовлення тютюнових виробів (ч. 1 ст. 201-3 КК України).

Фото: на Чернівецькій митниці виявили контрабанду (gp.gov.ua)