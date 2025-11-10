На кордоні з Польщею вилучили 14 тисяч марок із нацистською символікою (фото)

У пункті пропуску "Шегині - Медика" працівники Держмитниці під час митного контролю зупинили транспортний засіб, водій якого обрав смугу "червоний коридор" та задекларував 350 кг вживаного одягу.

Під час огляду авто митники виявили 14 487 поштових марок, прихованих серед одягу. Ці марки мають символіку націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, ввезення яких заборонене згідно з Законом України № 317-VIII "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Вартість вилучених марок на тіньовому ринку оцінюється у понад 1,5 мільйона гривень.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

Митники нагадують, що контрабанда предметів із забороненою символікою є кримінально караною і може мати серйозні наслідки для порушників.