На кордоні з Польщею вилучили 14 тисяч марок із нацистською символікою (фото)

Фото: митники вилучили понад 14 тисяч марок із нацистською символікою (t.me/UkraineCustoms)
Автор: Каріна Левицька

На кордоні з Польщею митники зупинили спробу незаконного ввезення до України понад 14 тисяч поштових марок із нацистською символікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державна митна служба України.

У пункті пропуску "Шегині - Медика" працівники Держмитниці під час митного контролю зупинили транспортний засіб, водій якого обрав смугу "червоний коридор" та задекларував 350 кг вживаного одягу.

 

Під час огляду авто митники виявили 14 487 поштових марок, прихованих серед одягу. Ці марки мають символіку націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, ввезення яких заборонене згідно з Законом України № 317-VIII "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Вартість вилучених марок на тіньовому ринку оцінюється у понад 1,5 мільйона гривень.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил відповідно до ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

Митники нагадують, що контрабанда предметів із забороненою символікою є кримінально караною і може мати серйозні наслідки для порушників.

Масштабні обшуки на митницях

Нагадаємо, що цього літа у кількох областях України пройшли масштабні обшуки на митницях за участю СБУ, Офісу генерального прокурора, Національної поліції та Бюро економічної безпеки.

Крім того, у Києві правоохоронці затримали високопосадовця Державної митної служби через причетність до схем, пов’язаних з ухилянтами від мобілізації та нелегальними мігрантами.

Згодом також стало відомо, що Служба безпеки викрила злочинні схеми ще у трьох областях України.

За матеріалами слідства, заступник директора Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби у Києві отримував хабарі за сприяння ухилянтам та іноземним громадянам у порушенні правил.

Крім того, двох інспекторів Закарпатської митниці затримали під час спроби незаконно переправити за кордон військовозобов’язаного. За їхні послуги з організації втечі вони вимагали 8 тисяч доларів.

