На кордоні з Білоруссю створюють "кілзону" для стримування ворога

Загроза наступу з Білорусі

Нагадаємо, Україна суттєво укріплює північний кордон через можливе втручання Білорусі у війну на боці Російської Федерації. За даними міжнародних оглядачів, українські сили посилюють фортифікації та уважно стежать за переміщенням техніки та безпілотників на суміжній території.

При цьому військові аналітики наразі не фіксують ознак формування реального ударного угруповання для негайного штурму.

Водночас у Державній прикордонній службі України зазначали, чи можливі нові провокації з боку Білорусі найближчим часом.

Сили оборони постійно прораховують загрозу повторних ворожих дій у напрямку Києва та західних областей, які вже відбувалися на початку повномасштабного вторгнення, тому перебувають у повній бойовій готовності.