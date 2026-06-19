ua en ru
Пт, 19 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна укріплює північний кордон через можливе втручання Білорусі у війну, - The Guardian

05:30 19.06.2026 Пт
2 хв
Аналітики наразі не бачать ознак формування ударного угруповання військ у Білорусі для нового наступу на Україну
aimg Юлія Маловічко
Україна укріплює північний кордон через можливе втручання Білорусі у війну, - The Guardian Фото: загроза з Білорусі стає дедалі реалістичнішою (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Україна посилює оборону на північному кордоні на тлі побоювань, що Білорусь може бути втягнута у війну на боці РФ ще більше. Вже зміцнюються фортифікації та уважно стежить за активністю військ і безпілотників поблизу кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними видання, українські військові з початку 2026 року зафіксували приблизно 20-відсоткове зростання активності російських розвідувальних дронів, які діють з території Білорусі.

Також повідомляється про появу нових російських баз для безпілотників поблизу білоруського кордону та розширення інфраструктури, яка потенційно може використовуватися для підтримки російських операцій.

Попри це, українські та європейські аналітики наразі не бачать ознак формування ударного угруповання військ у Білорусі для нового наступу на Україну. Водночас вони застерігають від поступового залучення Мінська до російської воєнної машини.

Читайте також: Білорусь втягують у війну? ISW назвав можливу мету фейку про удар по дітях

Як пише The Guardian, президент Володимир Зеленський та колишній глава МЗС Дмитро Кулеба підозрюють, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко може готуватися до глибшої участі у війні.

На цьому тлі Україна посилює північний напрямок протитанковими загородженнями, колючим дротом та додатковими засобами спостереження.

Видання зазначає, що головна загроза для Києва полягає не стільки у безпосередньому вступі білоруської армії у бойові дії, скільки в перетворенні Білорусі на стабільний плацдарм для російських операцій проти України.

Експерти також вважають, що стратегія Кремля може полягати не в різкій ескалації, а в поступовому розширенні ролі Білорусі у війні, що створює додаткові ризики для безпеки України та всього регіону.

Що передувало

Нагадаємо, що Білорусь надала Росії свою територію для вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Відтоді Мінськ регулярно надає російським військам інфраструктурну та логістичну підтримку, хоча Лукашенко неодноразово запевняв, що білоруська армія не братиме безпосередньої участі у бойових діях.

Останніми місяцями українська влада неодноразово заявляла про спроби Росії посилити військову присутність на білоруській території та використовувати її для тиску на Україну. На цьому тлі Київ продовжує зміцнювати оборону вздовж північного кордону.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Білорусь Війна в Україні Кордон з Білоруссю
Новини
Британія подарує Україні сотні ракет та тисячі дронів за гроші Росії
Британія подарує Україні сотні ракет та тисячі дронів за гроші Росії
Аналітика
Сертифікати на мільярди: як державні виплати формують новий попит на ринку житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Сертифікати на мільярди: як державні виплати формують новий попит на ринку житла