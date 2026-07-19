На границе с Беларусью создают "килзону" для сдерживания врага

Угроза наступления из Беларуси

Напомним, Украина существенно укрепляет северную границу из-за возможного вмешательства Беларуси в войну на стороне Российской Федерации. По данным международных обозревателей, украинские силы усиливают фортификации и внимательно следят за перемещением техники и беспилотников на сопредельной территории.

При этом военные аналитики пока не фиксируют признаки формирования реальной ударной группировки для немедленного штурма.

В то же время, в Государственной пограничной службе Украины отмечали, возможны ли новые провокации со стороны Беларуси в ближайшее время.

Силы обороны постоянно просчитывают угрозу повторных враждебных действий в направлении Киева и западных областей, уже происходивших в начале полномасштабного вторжения, поэтому находятся в полной боевой готовности.