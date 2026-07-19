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На границе с Беларусью создают "килзону" для сдерживания врага

18:00 19.07.2026 Вс
2 мин
Бетонные конструкции, ловушки и особое внимание к речным островам
aimg Сергей Козачук
Фото: граница с Беларусью (Getty Images)

Украинские пограничники активно готовятся к возможному наступлению врага с территории Беларуси и строят мощную линию обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Какие укрепления возводят на границе

Военнослужащие ГНСУ создают на северных рубежах так называемую "килзону" для эффективного уничтожения противника в случае попытки прорыва. Теперь оборонные позиции усиливают сразу несколькими типами инженерных сооружений.

Пограничники обустраивают:

  • противотанковые рвы
  • несколькоуровневые заграждения из колючей проволоки
  • ряды бетонных "зубов дракона"

Такой комплекс оборонных сооружений является лишь частью масштабных фортификаций, разворачивающихся на северной границе для остановки возможной агрессии.

Что происходит на Днепре

Особое внимание военные уделяют водным рубежам. В приграничных районах продолжаются оборонные мероприятия на днепровских островах, где также фиксируется определенная активность и ведется постоянное наблюдение за действиями со стороны Беларуси.

Ситуация находится под полным контролем сил обороны Украины.

Угроза наступления из Беларуси

Напомним, Украина существенно укрепляет северную границу из-за возможного вмешательства Беларуси в войну на стороне Российской Федерации. По данным международных обозревателей, украинские силы усиливают фортификации и внимательно следят за перемещением техники и беспилотников на сопредельной территории.

При этом военные аналитики пока не фиксируют признаки формирования реальной ударной группировки для немедленного штурма.

В то же время, в Государственной пограничной службе Украины отмечали, возможны ли новые провокации со стороны Беларуси в ближайшее время.

Силы обороны постоянно просчитывают угрозу повторных враждебных действий в направлении Киева и западных областей, уже происходивших в начале полномасштабного вторжения, поэтому находятся в полной боевой готовности.

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