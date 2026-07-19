На границе с Беларусью создают "килзону" для сдерживания врага

Украинские пограничники активно готовятся к возможному наступлению врага с территории Беларуси и строят мощную линию обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Военнослужащие ГНСУ создают на северных рубежах так называемую "килзону" для эффективного уничтожения противника в случае попытки прорыва. Теперь оборонные позиции усиливают сразу несколькими типами инженерных сооружений.
Пограничники обустраивают:
Такой комплекс оборонных сооружений является лишь частью масштабных фортификаций, разворачивающихся на северной границе для остановки возможной агрессии.
Особое внимание военные уделяют водным рубежам. В приграничных районах продолжаются оборонные мероприятия на днепровских островах, где также фиксируется определенная активность и ведется постоянное наблюдение за действиями со стороны Беларуси.
Ситуация находится под полным контролем сил обороны Украины.
Напомним, Украина существенно укрепляет северную границу из-за возможного вмешательства Беларуси в войну на стороне Российской Федерации. По данным международных обозревателей, украинские силы усиливают фортификации и внимательно следят за перемещением техники и беспилотников на сопредельной территории.
При этом военные аналитики пока не фиксируют признаки формирования реальной ударной группировки для немедленного штурма.
В то же время, в Государственной пограничной службе Украины отмечали, возможны ли новые провокации со стороны Беларуси в ближайшее время.
Силы обороны постоянно просчитывают угрозу повторных враждебных действий в направлении Киева и западных областей, уже происходивших в начале полномасштабного вторжения, поэтому находятся в полной боевой готовности.