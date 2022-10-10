На кордонах України з ЄС та Молдовою можливі перебої в роботі пунктів пропуску

"У зв’язку з ворожими обстрілами та пошкодженням об’єктів критичної інфраструктури на заході України, у роботі пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою можливі перебої", - сказано у повідомленні.

Українців просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

Окрім того, за даними РБК-Україна проблеми спостерігалися у роботі пунктів пропуску на кордоні з Польщею "Краковець" та "Шегині".

Як повідомлялося раніше, сьогодні Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку окупантів.

Внаслідок ракетних ударів було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Росія випустила більше 80 ракет, українські сили ППО збили 45 з них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.