ua ru
Пн, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Масований удар по Україні: звідки та чим били росіяни

Новость на русском →
Понеділок 10 жовтня 2022 12:57
Масований удар по Україні: звідки та чим били росіяни Фото: окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти атакували міста України 10 жовтня з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону. Для масованого обстрілу застосовувались високоточні крилаті ракети наземного, морського та повітряного базування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"10 жовтня о 6:00 ранку оскаженілий диктатор дав команду атакувати мирні міста України з усіх напрямків ракетами різних типів, зокрема з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону", - сказано у повідомленні.

Росіяни запускали ракети Х-101, Х-555 з району Каспію із одинадцяти літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160. Крилаті ракети "Калібр" - із кораблів у Чорному морі.

ОТРК "Іскандер" наземного базування запускали з різних напрямків. Також росіяни застосували ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та РЗСВ "Торнадо-С".

Станом на 11:40 окупанти застосували по Україні більше 80 ракет. Силами ППО було збито близько 45 ракет.

Крім того, протиповітряною обороною було знищено 9 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136.

Нагадаємо, 10 жовтня Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку росіян.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетный удар
NEWS
У Росії все більше сумніваються у перемозі і безпосередньо критикують Путіна, - ISW
У Росії все більше сумніваються у перемозі і безпосередньо критикують Путіна, - ISW
DAILY
Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають