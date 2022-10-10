RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На границах Украины с ЕС и Молдовой возможны перебои в работе пунктов пропуска

Фото: на границах Украины с ЕС и Молдовой возможны перебои в работе пунктов пропуска (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В работе пунктов пропуска на границе Украины со странами Европейского Союза и Молдовой возможны перебои из-за повреждений объектов критической инфраструктуры в результате обстрелов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"В связи с вражескими обстрелами и повреждением объектов критической инфраструктуры на западе Украины, в работе пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой возможны перебои", - говорится в сообщении.

Украинцев просят учесть эту информацию при планировании поездок.

Кроме того, по данным РБК-Украина, проблемы наблюдались работе пунктов пропуска на границе с Польшей "Краковец" и "Шегини".

В соцсетях начала распространяться информация о якобы закрытии ряда пунктов пропуска на западной границе. Как сообщили РБК-Украина в Таможенной службе, эта информация не соответствует действительности. Ни один пункт пропуска не закрыт, но возможны ограничения.

Как сообщалось ранее, сегодня Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны оккупантов.

В результате ракетных ударов было повреждено 11 важных объектов инфраструктуры.

Россия выпустила более 80 ракет, украинские силы ПВО сбили 45 из них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваЕвросоюзГосударственная пограничная службаГраница с Украиной