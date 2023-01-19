Границу "зашивают" окопами. Как Ровно, Волынь и Житомир готовятся к нападению из Беларуси

В Ровенской, Волынской и Житомирской областях военные усиленно готовятся к возможному наступлению из Беларуси.

РБК-Украина собрала все, что известно на сейчас.

Житомирская область

Как рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, сейчас границу с Беларусью "зашивают" окопами и заливают бетоном.

"Руководители военного командования, областной администрации, пограничников, правоохранительных органов и граничащих с границей общин собрались в Олевске, чтобы проанализировать ход развития глубоко эшелонированной системы обороны на границе с Беларусью", - рассказал он в Telegram в четверг, 19 января, комментируя совместную инспекцию и межведомственное совещание, проведенные с заместителем командующего ОУВ "Волынь", бригадным генералом Василием Зубаничем на севере области.

По словам Бунечко, сейчас здесь продолжается строительство дополнительных линий обороны и монтаж фортификационных сооружений.

"Вместе с минными полями, противотанковыми рвами, другими физическими заграждениями на направлениях потенциального продвижения врага они должны создать для сил оккупантов адскую ловушку на украинском Полесье", - добавил глава региона.

Ровенская область

Глава региона Виталий Коваль уверяет – на украинско-белорусской границе все спокойно.

"Все 229 км границы Ровенской области с республикой Беларусь - контролируемые и насыщены нашими военными. Но на этом не останавливаемся. Продолжаем наращивать оборонные возможности. Строить инженерные, фортификационные сооружения", - отметил он.

Волынская область

Проинспектировал границу и глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко. Он также заверил, что "граница надежна и под контролем военных".

"Осмотрел украинско-белорусскую границу в пределах области. В частности, побывал на всех пунктах пропуска и на некоторых командно-наблюдательных пунктах наших бойцов", - написал он в Telegram 18 января.

Какая ситуация в Беларуси

Сегодня в Минобороны Беларуси заявили о так называемом "приведении в готовность подразделений артиллеристов". Решение приняли в рамках боевого согласования совместной с россиянами группировки войск.

16 января в Беларуси стартовали совместные с Россией авиационные учения. В связи с чем в Беларуси уже отмечается небольшое повышение активности авиации. При этом на местные аэродромы продолжают прибывать самолеты из РФ, которые могут свозить боеприпасы или снаряжение. Сегодня также в Беларуси также фиксируют активность вражеской российской авиации.

К тому же спутниковые снимки сервиса Planet Labs показали развертывание российских войск на одном из полигонов на севере Беларуси.

При этом, как пишут СМИ, Россия якобы тайно перекидывает в Беларусь по железной дороге живую силу, используя для этого цистерны.