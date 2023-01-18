Звозять боєприпаси та спорядження? У Білорусі відзначають активність авіації

У Білорусі відзначається невелике підвищення активності авіації. При цьому на місцеві аеродроми продовжують прибувати літаки з РФ, які можуть звозити боєприпаси або спорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".