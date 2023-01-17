Супутникові знімки показали розгортання російських військ на одному з полігонів Білорусі
Супутникові знімки сервісу Planet Labs показали розгортання російських військ на одному з полігонів на півночі Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруську редакцію видання "Радіо Свобода".
На супутникових знімках білоруського полігону "Лепельський" можна помітити понад сотню одиниць військової техніки, а також наметове містечко для солдатів. Полігон розташований у Вітебській області, на півночі Білорусі. Він одним із перших почав приймати російські війська після того, як у Росії оголосили про початок мобілізації.
На знімках Planet Labs від 6 січня можна побачити десятки БМП, танків і КамАЗів. Загальна кількість техніки - щонайменше 150 одиниць. Також у східних і західних частинах полігону розташовані два польові табори приблизно на 14 і 30 наметів.
Нагадаємо, за даними місцевих ЗМІ, в Білорусі найближчими днями та тижнями очікується підвищення авіаактивності.
РБК-Україна повідомляло, що з Росії до Білорусі було направлено вісім винищувачів та чотири військово-транспортні літаки, раніше до Білорусі прибули два ешелони російської військової техніки. На деяких машинах була позначка у вигляді букви "Z".
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