Супутникові знімки показали розгортання російських військ на одному з полігонів Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруську редакцію видання " Радіо Свобода ".

На супутникових знімках білоруського полігону "Лепельський" можна помітити понад сотню одиниць військової техніки, а також наметове містечко для солдатів. Полігон розташований у Вітебській області, на півночі Білорусі. Він одним із перших почав приймати російські війська після того, як у Росії оголосили про початок мобілізації.

На знімках Planet Labs від 6 січня можна побачити десятки БМП, танків і КамАЗів. Загальна кількість техніки - щонайменше 150 одиниць. Також у східних і західних частинах полігону розташовані два польові табори приблизно на 14 і 30 наметів.