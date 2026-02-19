Кордон з Румунією частково перекрили: кого не пропускають

Негода в Україні

Різке погіршення погоди спричинило серйозні проблеми в різних регіонах України: від небезпечної ожеледиці до неочікуваних підтоплень.

Через складні дорожні умови на багатьох автошляхах довелося вводити обмеження для транспорту.

Зокрема, на трасі М-15 Одеса–Рені тимчасово заборонили рух автобусів, мікроавтобусів та вантажівок, що прямують до пунктів пропуску на кордоні з Молдовою.

Суворі заходи ввели і в Полтавській області, де через сильні опади рух будь-якого транспорту на окремих ділянках доріг повністю обмежили.

Водночас Миколаївська область після морозів та снігопадів зіткнулася з новою бідою - масовими підтопленнями.

Через танення снігу та дощі вода почала заливати населені пункти у трьох районах: Баштанському, Вознесенському та Первомайському.

