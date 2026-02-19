Границу с Румынией частично перекрыли: кого не пропускают

Непогода в Украине

Резкое ухудшение погоды вызвало серьезные проблемы в разных регионах Украины: от опасного гололеда до неожиданных подтоплений.

Из-за сложных дорожных условий на многих автодорогах пришлось вводить ограничения для транспорта.

В частности, на трассе М-15 Одесса-Рени временно запретили движение автобусов, микроавтобусов и грузовиков, следующих к пунктам пропуска на границе с Молдовой.

Суровые меры ввели и в Полтавской области, где из-за сильных осадков движение любого транспорта на отдельных участках дорог полностью ограничили.

В то же время Николаевская область после морозов и снегопадов столкнулась с новой бедой - массовыми подтоплениями.

Из-за таяния снега и дождей вода начала заливать населенные пункты в трех районах: Баштанском, Вознесенском и Первомайском.

Подробнее о прогнозе погоды на эту неделю - в материале РБК-Украина.