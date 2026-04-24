Кордон з РФ фактично став лінією фронту, ворог не припиняє штурми, - ДПСУ

Кордон України з Росією фактично став лінією фронту, де тривають активні бої та інтенсивні обстріли з використанням авіації, артилерії та безпілотників.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

"Ворог намагається своїми штурмовими групами атакувати позиції, які утримують наші воїни. В цілому, якщо говорити по всьому кордону в межах Сумської області, в тому числі й тих смуг, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби", - сказав Демченко.

Зокрема, минулої доби штурмові дії були відбиті в межах Юнаківської громади по напрямку населеного пункту Варачине.

"І якщо говорити про цей відтинок загалом, то ворог не припиняє такі дії і здійснює їх дуже часто. Наші воїни відбивають ці атаки, і ворог має великі втрати", - розповів речник.

За його словами, найбільш активно росіяни намагаються розширити зону контролю у межах Краснопільської та Миропільської громад, а також у Шосткинському районі.

Водночас російські заяви про створення "буферної зони" не відповідають дійсності - просування ворога стримують українські захисники.

Демченко зазначив, що кордон з Росією фактично став лінією фронту, де тривають активні бої та інтенсивні обстріли з використанням авіації, артилерії та безпілотників.

"Просунутися від кордону або навіть в тих зонах бойових дій, зокрема в межах Юнаківської та Хотінської громад, щоб розширити зону свого контролю, просунутися вглиб території України противнику не вдається", - додав речник ДПСУ.