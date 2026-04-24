Кордон з РФ фактично став лінією фронту, ворог не припиняє штурми, - ДПСУ
Кордон України з Росією фактично став лінією фронту, де тривають активні бої та інтенсивні обстріли з використанням авіації, артилерії та безпілотників.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.
"Ворог намагається своїми штурмовими групами атакувати позиції, які утримують наші воїни. В цілому, якщо говорити по всьому кордону в межах Сумської області, в тому числі й тих смуг, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби", - сказав Демченко.
Зокрема, минулої доби штурмові дії були відбиті в межах Юнаківської громади по напрямку населеного пункту Варачине.
"І якщо говорити про цей відтинок загалом, то ворог не припиняє такі дії і здійснює їх дуже часто. Наші воїни відбивають ці атаки, і ворог має великі втрати", - розповів речник.
За його словами, найбільш активно росіяни намагаються розширити зону контролю у межах Краснопільської та Миропільської громад, а також у Шосткинському районі.
Водночас російські заяви про створення "буферної зони" не відповідають дійсності - просування ворога стримують українські захисники.
Демченко зазначив, що кордон з Росією фактично став лінією фронту, де тривають активні бої та інтенсивні обстріли з використанням авіації, артилерії та безпілотників.
"Просунутися від кордону або навіть в тих зонах бойових дій, зокрема в межах Юнаківської та Хотінської громад, щоб розширити зону свого контролю, просунутися вглиб території України противнику не вдається", - додав речник ДПСУ.
Загроза наступу з Білорусі
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія знову намагатиметься втягнути Білорусь у пряму війну проти України.
За даними розвідки, на території республіки триває підготовка інфраструктури - білоруси розбудовують дороги до українського кордону та налагоджують артилерійські позиції, що може свідчити про підготовку до майбутньої ескалації.
Крім того, коментуючи дії Мінська, президент застеріг режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка від помилок.
Експерти пояснили, що Зеленський натякнув на "венесуельський сценарій" для Лукашенка, нагадавши про неминучість втрати влади та відповідальність у разі прямого вступу у конфлікт на боці РФ.
Ситуація загострюється і внутрішніми рішеннями всередині Білорусі. Зокрема, Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу до Збройних сил та прикордонних служб.
Такий крок офіційно пояснюють "плановими заходами", проте він відбувається на тлі постійних закликів диктатора до своїх чиновників "мобілізуватися" та готуватися до складних часів.
У ЦПД зазначили, що Росія готує Білорусь до можливої ескалації, проте наразі загрози повторного вторгнення з півночі немає. Сили оборони повністю контролюють ситуацію на кордоні.