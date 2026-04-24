ua en ru
Пт, 24 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Война в Украине

Граница с РФ фактически стала линией фронта, враг не прекращает штурмы, - ГПСУ

10:35 24.04.2026 Пт
3 мин
Оккупанты пытаются штурмовыми группами атаковать позиции ВСУ
aimg Татьяна Степанова
Граница с РФ фактически стала линией фронта, враг не прекращает штурмы, - ГПСУ Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)

Граница Украины с Россией фактически стала линией фронта, где продолжаются активные бои и интенсивные обстрелы с использованием авиации, артиллерии и беспилотников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

"Враг пытается своими штурмовыми группами атаковать позиции, которые удерживают наши воины. В целом, если говорить по всей границе в пределах Сумской области, в том числе и тех полос, где находятся подразделения Государственной пограничной службы", - сказал Демченко.

В частности, за прошедшие сутки штурмовые действия были отбиты в пределах Юнаковской общины по направлению населенного пункта Варачино.

"И если говорить об этом отрезке в целом, то враг не прекращает такие действия и осуществляет их очень часто. Наши воины отражают эти атаки, и враг имеет большие потери", - рассказал спикер.

По его словам, наиболее активно россияне пытаются расширить зону контроля в пределах Краснопольской и Миропольской общин, а также в Шосткинском районе.

В то же время российские заявления о создании "буферной зоны" не соответствуют действительности - продвижение врага сдерживают украинские защитники.

Демченко отметил, что граница с Россией фактически стала линией фронта, где продолжаются активные бои и интенсивные обстрелы с использованием авиации, артиллерии и беспилотников.

"Продвинуться от границы или даже в тех зонах боевых действий, в частности в пределах Юнаковской и Хотинской общин, чтобы расширить зону своего контроля, продвинуться вглубь территории Украины противнику не удается", - добавил спикер ГПСУ.

Угроза наступления из Беларуси

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия снова попытается втянуть Беларусь в прямую войну против Украины.

По данным разведки, на территории республики продолжается подготовка инфраструктуры - белорусы строят дороги к украинской границе и налаживают артиллерийские позиции, что может свидетельствовать о подготовке к будущей эскалации.

Кроме того, комментируя действия Минска, президент предостерег режим белорусского диктатора Александра Лукашенко от ошибок.

Эксперты объяснили, что Зеленский намекнул на "венесуэльский сценарий" для Лукашенко, напомнив о неизбежности потери власти и ответственности в случае прямого вступления в конфликт на стороне РФ.

Ситуация обостряется и внутренними решениями внутри Беларуси. В частности, Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса в Вооруженные силы и пограничные службы.

Такой шаг официально объясняют "плановыми мероприятиями", однако он происходит на фоне постоянных призывов диктатора к своим чиновникам "мобилизоваться" и готовиться к сложным временам.

В ЦПД отметили, что Россия готовит Беларусь к возможной эскалации, однако пока угрозы повторного вторжения с севера нет. Силы обороны полностью контролируют ситуацию на границе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
ДПСУ Граница с РФ Война в Украине
