Кордон з Білоруссю перетворили на неприступну фортецю (фото)

Що відомо про активність та загрози з Білорусі

Нагадаємо, що Росія вже тривалий час використовує територію та інфраструктуру сусідньої держави у війні проти України. На початку травня українські прикордонники зафіксували розвиток військової логістики в Білорусі, яка в майбутньому може бути використана у координації з РФ.

Крім того, Мінськ вирішив відмовитися від проведення великих військових навчань. Натомість самопроголошений президент Олександр Лукашенко анонсував проведення "точкової мобілізації" в Білорусі, метою якої є підготовка армії до можливої участі в бойових діях.

Вже в середині травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає нові операції проти України з території Білорусі та активізувала спроби втягнути Мінськ у подальші військові дії.

За словами глави держави, Москва провела додаткові контакти з Лукашенком, щоб схилити його до участі в нових агресивних кроках.