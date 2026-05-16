Кордон з Білоруссю перетворили на неприступну фортецю (фото)

21:15 16.05.2026 Сб
2 хв
Як зараз виглядає кордон з Білоруссю?
aimg Сергій Козачук
Фото: кордон з Білоруссю перетворили на неприступну фортецю (facebook.com/ОК "Захід")

Український кордон із Білоруссю перетворили на потужну та неприступну оборонну лінію. Наразі Сили оборони перебувають у повній готовності до будь-яких можливих провокацій з боку республіки.

Як облаштували кордон на Поліссі

Як наголошують військові, попри оманливу тишу з боку Білорусі, українські військові не втрачають пильності, оскільки сусідня держава залишається сателітом Кремля та потенційним плацдармом для ворога.

Сьогодні північні рубежі країни перетворено на справжню фортецю. На прикордонних ділянках зведено кілометри польових фортифікацій, облаштовано сотні капонірів для техніки та довготривалих вогневих точок.

Потужна система мінних полів, ровів та загороджень додатково посилюється складним природним рельєфом Полісся - непрохідними лісами, болотами та річками.

Готовність до відбиття загроз

Воїни-прикордонники у складі угруповання військ "Захід" надійно утримують визначену ділянку державного кордону.

Бійці перебувають у постійній готовності до миттєвого реагування на будь-які ворожі дії.

Що відомо про активність та загрози з Білорусі

Нагадаємо, що Росія вже тривалий час використовує територію та інфраструктуру сусідньої держави у війні проти України. На початку травня українські прикордонники зафіксували розвиток військової логістики в Білорусі, яка в майбутньому може бути використана у координації з РФ.

Крім того, Мінськ вирішив відмовитися від проведення великих військових навчань. Натомість самопроголошений президент Олександр Лукашенко анонсував проведення "точкової мобілізації" в Білорусі, метою якої є підготовка армії до можливої участі в бойових діях.

Вже в середині травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає нові операції проти України з території Білорусі та активізувала спроби втягнути Мінськ у подальші військові дії.

За словами глави держави, Москва провела додаткові контакти з Лукашенком, щоб схилити його до участі в нових агресивних кроках.

