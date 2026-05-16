Границу с Беларусью превратили в неприступную крепость (фото)

Что известно об активности и угрозах из Беларуси

Напомним, что Россия уже длительное время использует территорию и инфраструктуру соседнего государства в войне против Украины. В начале мая украинские пограничники зафиксировали развитие военной логистики в Беларуси, которая в будущем может быть использована в координации с РФ.

Кроме того, Минск решил отказаться от проведения крупных военных учений. Зато самопровозглашенный президент Александр Лукашенко анонсировал проведение "точечной мобилизации" в Беларуси, целью которой является подготовка армии к возможному участию в боевых действиях.

Уже в середине мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает новые операции против Украины с территории Беларуси и активизировала попытки втянуть Минск в дальнейшие военные действия.

По словам главы государства, Москва провела дополнительные контакты с Лукашенко, чтобы склонить его к участию в новых агрессивных шагах.