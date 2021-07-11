Корабль "Daniolos" ВМС Греции зашел в Черное море

По его словам, быстроходное ударное судно класса Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 пересекло Босфор и направилось в Черное море для участия в учениях НАТО.

"Быстроходное ударное судно класса Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 пересекло Босфор в направлении Черного моря для участия в Breeze21", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что все корабли этого класса названы в честь погибших в боях младших офицеров HN.

Отметим, что крупномасштабные военно-морские учения Sea Breeze-2021 стартовали в акватории Черного моря 28 июня. В них приняли участие порядка 30 стран, включая и Украину.