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Корабль "Daniolos" ВМС Греции зашел в Черное море

Автор: Наталья Скороход

Корабль "Daniolos" ВМС Греции зашел в Черное море. Он примет участие в учениях НАТО Sea Breeze-2021.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на наблюдателя в Босфоре Йорука Ишика в Twitter.

По его словам, быстроходное ударное судно класса Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 пересекло Босфор и направилось в Черное море для участия в учениях НАТО.

"Быстроходное ударное судно класса Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 пересекло Босфор в направлении Черного моря для участия в Breeze21", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что все корабли этого класса названы в честь погибших в боях младших офицеров HN.

Отметим, что крупномасштабные военно-морские учения Sea Breeze-2021 стартовали в акватории Черного моря 28 июня. В них приняли участие порядка 30 стран, включая и Украину.

Напомним, что учения Sea Breeze-2021 подошли к концу. Первый корабль участник уже отправился домой.

Ранее сообщалось, что транспортно-десантный корабль США также побывал в Черном море.

Также мы писали о том, что на учениях не обошлось без провокаций со стороны России. В Великобритании убеждены, что за их авианосцем в Средиземном море следила российская подводная лодка.

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ученияНАТО