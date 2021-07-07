Морская фаза учений Sea Breeze началась с захвата корабля абордажными группами
В многонациональных военных учениях Sea Breeze в Черном началась морская фаза. Боевые пловцы спецподразделения ВМС Украины в составе абордажной группы захватили корабль нарушитель. Следующим этапом стала борьба с пожаром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВС Украины.
"Корабль-нарушитель", в роли которого выступало судно размагничивания "Балта", захватывали боевые пловцы подразделения специального назначения ВМС Украины в составе водолазной и абордажной группы. После подачи сигнала водолазов под дымовым прикрытием, начался штурм корабля.
На следующем этапе учений моряки тушили "пожар" на корвете ВМС Румынии Horia Macellariu и боролись за его живучесть.
Затем была продемонстрировано снаряжение пожарной команды, вооружение и экипировка досмотровой группы из состава двух катеров типа "Айленд" береговой охраны Грузии.
Британские военные моряки в свою очередь продемонстрировали снаряжение аварийной партии и основные образцы индивидуального вооружения досмотровой команды на патрульном корабле Королевского флота Великобритании Trent.
Далее на борту ракетного эсминца USS ROSS ВМС США представителей СМИ ознакомили с основным вооружением корабля.
Напомним, вчера, 6 июля, в учениях Sea Breeze в Черном прошли маневры на побережье. Тактические группы покинули пункты базирования и выдвинулись в районы ожидания.
Отметим, 28 июня в Черном море начались учения Sea Breeze 2021.
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа не исключил провокаций со стороны России во время учений Sea Breeze в Черном море.