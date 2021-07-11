Корабель "Daniolos" ВМС Греції зайшов у Чорне море. Він візьме участь у навчаннях НАТО Sea Breeze-2021.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спостерігача в Босфорі Йорука Ишика у Twitter.
За його словами, швидкохідне ударне судно класу Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 перетнуло Босфор і попрямувало в Чорне море для участі в навчаннях НАТО.
"Швидкохідне ударне судно класу Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 перетнуло Босфор в напрямку Чорного моря для участі в Breeze21", - йдеться в повідомленні.
Також він зазначив, що всі кораблі цього класу названі на честь загиблих у боях молодших офіцерів HN.
Зазначимо, що великомасштабні Військово-морські навчання Sea Breeze-2021 стартували в акваторії Чорного моря 28 червня. У них взяли участь близько 30 країн, включаючи і Україну.
Нагадаємо, що навчання Sea Breeze - 2021 підійшли до кінця. Перший корабель учасник вже відправився додому.
Раніше повідомлялося, що транспортно-десантний корабель США також побував у Чорному морі.
Також ми писали про те, що на навчаннях не обійшлося без провокацій з боку Росії. У Великобританії переконані, що за їх авіаносцем в Середземному море стежила Російська підводний човен.