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Учения Sea Breeze-2021 подошли к концу: первый корабль-участник отправился на родину

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Украина, Суббота 10 июля 2021 12:27
Учения Sea Breeze-2021 подошли к концу: первый корабль-участник отправился на родину Фото: в Украине завершились учения Sea Breeze-2021 (facebook.com/SeaBreezeexercise)
Автор: Юлия Струк

Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа заявил о завершении учений Sea Breeze-2021. Первый корабль участник уже отправился домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС в Facebook.

В пятницу в Черном море корабельные соединения Sea Breeze-2021 выстраивались в строи и ордера, что стало завершающим этапом морской фазы учений.

Издание "Думская" отмечает, что после этого корабли НАТО вернулись в Одессу, а болгарский противолодочный корвет "Бодри" уже ушел на родину.

Напомним, ранее пресс-секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что действия Российской Федерации на Черном море никак не затрудняли проведение учений НАТО Sea Breeze-2021.

Как писало РБК-Украина, украинские военные не исключали, что Россия может осуществить провокации во время учений Sea Breeze. Однако они заявляли о готовности к такому повороту событий.

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