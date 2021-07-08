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В Черное море направили транспортно-десантный корабль США

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Четверг 08 июля 2021 09:36
В Черное море направили транспортно-десантный корабль США Фото: корабль ВМС США направился в Черное море (twitter.com/USNavyEurope)
Автор: РБК-Украина

ВМС США направили в Черное море транспортно-десантный корабль USNS Yuma. Он будет сотрудничать с союзниками по НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шестой флот ВМС США в Тwitter.

"USNSYuma (T-EPF-8) начал транзит в северном направлении к Черному морю, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.

Судно USNS Yuma может взять на борт 300 морпехов и 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки.

Это экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead с длиной корпуса 103 метра и шириной - 28,5 метра.

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