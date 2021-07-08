В Черное море направили транспортно-десантный корабль США
Фото: корабль ВМС США направился в Черное море (twitter.com/USNavyEurope)
ВМС США направили в Черное море транспортно-десантный корабль USNS Yuma. Он будет сотрудничать с союзниками по НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шестой флот ВМС США в Тwitter.
"USNSYuma (T-EPF-8) начал транзит в северном направлении к Черному морю, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении.
Судно USNS Yuma может взять на борт 300 морпехов и 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки.
Это экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead с длиной корпуса 103 метра и шириной - 28,5 метра.