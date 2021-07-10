ВМС Британии: за авианосцем Queen Elizabeth следила российская подлодка
Военно-морские силы (ВМС) Великобритании полагают, что российская подлодка следила за их авианосцем Queen Elizabeth. Это произошло, когда судно проходило в Средиземном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.
Как сообщает издание, инцидент случился - 27 июня, спустя четыре дня после того, как британский эсминец Defender, который входит в состав международной авианосной ударной группы во главе с Queen Elizabeth, зашел в территориальные воды Украины вблизи оккупированного Крыма.
В этот день противолодочные морские вертолеты Merlin из состава авианосца сбросили в воду гидроакустические буи, предполагая, что за боевым кораблем Британии ведет наблюдение российская подлодка, говорится в материале.
Издание уточняет, что один из вертолетов для сброса устройств по ретрансляции гидроакустических сигналов был поднят в воздух непосредственно с Queen Elizabeth, а другой - со вспомогательного судна обеспечения Fort Victoria.
Как утверждают источники, российская дизель-электрическая подлодка класса "Варшавянка", которая следила за маневрами авианосца, входит в состав Черноморского флота ВМФ России.
При этом в оборонном ведомстве Британии заявили, что принимают "серьезные меры" для защиты ударной группы.
Напомним, Госдепартамент США прокомментировал инцидент с обстрелом РФ британского эсминца Defender в Черном море. Внешнеполитическое ведомство выразило глубокую обеспокоенность действиями России и подтвердило поддержку союзников, а также территориальную целостность Украины.
Как писало РБК-Украина, 23 июня Россия заявила, что ее корабли произвели предупредительные выстрелы по британскому эсминцу Defender.
В Британии заявили, что предупредительных выстрелов со стороны России не было.