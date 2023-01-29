Катер, 5 тисяч росіян, 13 одиниць авіації, десятки ракет: втрати РФ в Україні за 7 днів

За тиждень з 23 по 29 січня українські військові ліквідували 5400 російських солдатів. Також вдалося знищити катер, 13 одиниць авіації, 437 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram .

Як повідомлялося, про знищення катера російських окупантів стало відомо 23 січня. На ньому ДРГ росіян намагалася висадитись біля Херсона.

Десятки ракет - 47 із 55, запущених Росією, вдалося знищити під час масованої атаки у четвер, 26 січня. Під час обстрілу загинули щонайменше 11 людей. Також є постраждалі.

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