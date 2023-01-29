Катер, 5 тисяч росіян, 13 одиниць авіації, десятки ракет: втрати РФ в Україні за 7 днів
За тиждень з 23 по 29 січня українські військові ліквідували 5400 російських солдатів. Також вдалося знищити катер, 13 одиниць авіації, 437 одиниць озброєння та військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.
Загальні бойові втрати противника на 23-29.01 орієнтовно склали:
- особового складу 5400 осіб ліквідовано,
- танків - 52 од.,
- бойових броньованих машин - 98 од.,
- артилерійських систем - 51 од.,
- РСЗВ - 8 од.,
- засобів ППО - 1 од,
- літаків - 6 од.,
- вертольотів - 7 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55,
- крилатих ракет - 47,
- кораблів/катерів - 1 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 105 од,
- спеціальної техніки - 6.
Як повідомлялося, про знищення катера російських окупантів стало відомо 23 січня. На ньому ДРГ росіян намагалася висадитись біля Херсона.
Десятки ракет - 47 із 55, запущених Росією, вдалося знищити під час масованої атаки у четвер, 26 січня. Під час обстрілу загинули щонайменше 11 людей. Також є постраждалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.