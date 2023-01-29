Катер, 5 тысяч россиян, 13 единиц авиации, десятки ракет: потери РФ в Украине за 7 дней
За неделю, с 23 по 29 января, украинские военные ликвидировали 5400 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить катер, 13 единиц авиации, 437 единиц вооружения и военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой Сил и средств обороны Киева, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 23-29.01 ориентировочно составили:
- личного состава 5400 человек ликвидировано,
- танков - 52 ед,
- боевых бронированных машин - 98 ед,
- артиллерийских систем - 51 ед,
- РСЗО - 8 ед,
- средств ПВО - 1 ед,
- самолетов - 6 ед,
- вертолетов - 7 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 55,
- крылатых ракет – 47,
- кораблей /катеров - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 105 ед,
- специальной техники - 6.
Как сообщалось, об уничтожении катера российских оккупантов стало известно 23 января. На нем ДРГ россиян пыталась высадиться возле Херсона.
Десятки ракет - 47 из 55, запущенных Россией, удалось уничтожить во время массированной атаки в четверг, 26 января. Во время обстрела погибли по меньшей мере 11 человек. Также есть пострадавшие.
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