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Катер, 5 тысяч россиян, 13 единиц авиации, десятки ракет: потери РФ в Украине за 7 дней

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Украина, Воскресенье 29 января 2023 15:16
Катер, 5 тысяч россиян, 13 единиц авиации, десятки ракет: потери РФ в Украине за 7 дней Фото: стали известны потери России в войне в Украине за неделю
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 23 по 29 января, украинские военные ликвидировали 5400 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить катер, 13 единиц авиации, 437 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой Сил и средств обороны Киева, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 23-29.01 ориентировочно составили:

  • личного состава 5400 человек ликвидировано,
  • танков - 52 ед,
  • боевых бронированных машин - 98 ед,
  • артиллерийских систем - 51 ед,
  • РСЗО - 8 ед,
  • средств ПВО - 1 ед,
  • самолетов - 6 ед,
  • вертолетов - 7 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 55,
  • крылатых ракет – 47,
  • кораблей /катеров - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 105 ед,
  • специальной техники - 6.

Как сообщалось, об уничтожении катера российских оккупантов стало известно 23 января. На нем ДРГ россиян пыталась высадиться возле Херсона.

Десятки ракет - 47 из 55, запущенных Россией, удалось уничтожить во время массированной атаки в четверг, 26 января. Во время обстрела погибли по меньшей мере 11 человек. Также есть пострадавшие.

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