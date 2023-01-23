Українські військові уразили ворожий катер при спробі висадки ДРГ поблизу Херсона

Українські захисники уразили катер, який привласнили російські окупанти, при спробі висадки ДРГ поблизу Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь" .

Повідомляється, що Сили оборони вразили легкомоторний цивільний катер, який росіяни облаштували для військових цілей. Це сталося при спробі ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі.

"Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під "руський воєнний корабль" українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом", - зазначили військові.

Нагадаємо, у сьогоднішніх даних Генштабу ЗСУ щодо втрат російської армії за минулу добу значилось, що українські бійці підбили ворожий катер.

Додамо, що 9 січня українські військові вразили російський катер в районі острова Білогрудий.

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