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Українські військові уразили ворожий катер при спробі висадки ДРГ поблизу Херсона

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Понеділок 23 січня 2023 10:58
Українські військові уразили ворожий катер при спробі висадки ДРГ поблизу Херсона Фото: українські військові уразили ворожий катер при спробі висадки ДРГ поблизу Херсона (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники уразили катер, який привласнили російські окупанти, при спробі висадки ДРГ поблизу Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Повідомляється, що Сили оборони вразили легкомоторний цивільний катер, який росіяни облаштували для військових цілей. Це сталося при спробі ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі.

"Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під "руський воєнний корабль" українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом", - зазначили військові.

Нагадаємо, у сьогоднішніх даних Генштабу ЗСУ щодо втрат російської армії за минулу добу значилось, що українські бійці підбили ворожий катер.

Додамо, що 9 січня українські військові вразили російський катер в районі острова Білогрудий.

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