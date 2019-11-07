Копенгаген - Динамо: анонс матча

Киевское "Динамо" на выезде сыграет с датским "Копенгагеном" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля. Алексей Михайличенко взял на матч 21 игрока.

7 ноября 19:55

Копенгаген, стадион "Паркен"

Победитель ответного противостояния станет лидером группы. "Копенгаген" и киевское "Динамо" в первых трех турах набрали по пять очков и делят первое место.

В предыдущей встрече команд, состоявшейся две недели назад в Киеве, была зафиксирована ничья. Счет ударом с лета в дебюте матча открыл Пиерос Сотириу, а во втором тайме Артем Шабанов головой восстановил равновесие.

В перерыве между матчами Лиги Европы киевляне потеряли очки в УПЛ, сыграв вничью с "Карпатами" - 1:1. Но затем подопечные Алексея Михайличенко реабилитировались, разгромив ФК "Львов" 4:0, а также выбив "Шахтер" из розыгрыша Кубка Украины. "Копенгаген" же одержал две уверенные победы в чемпионате Дании, а также прошел в следующий раунд Кубка страны.

Киевский клуб в стартовом туре ЛЕ победил на своем поле "Мальме" 1:0, после чего сыграл в гостях по нулям с "Лугано". Чемпионы Дании стартовали с домашней победы над "Лугано" 1:0, а затем разошлись в Швеции миром с "Мальме" 1:1.