У Коордштабі розповіли про долю полонених китайців, які воювали за росіян

15:17 04.05.2026 Пн
2 хв
Китайці потрапили в полон ще у квітні 2025 і досі перебувають у СІЗО СБУ
aimg Ірина Глухова
У Коордштабі розповіли про долю полонених китайців, які воювали за росіян Фото: військовополонені з Китаю (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні досі перебувають двоє громадян Китаю, які воювали на боці РФ та потрапили в полон ще навесні минулого року. Росія ними не цікавиться.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами Охрименка, Росія не запитувала в України про жодного іноземця, окрім північнокорейців. Двоє китайців наразі знаходяться у СІЗО Служби безпеки України.

Він пояснив, що двоє китайців були захоплені в полон під час участі у війні на боці РФ, хоча Китай офіційно не є стороною конфлікту. Згідно з положеннями Женевської конвенції, відповідальність за таких бійців несе держава, на боці якої вони воювали.

"Якщо в Китаї є кримінальна відповідальність за найманство, то їхні громадяни, які брали участь у збройному конфлікті на стороні третьої держави, після повернення можуть бути засуджені. Чи були ці люди в складі збройних сил Російської Федерації, чи були на контракті, чи відряджені? Щоб відповісти на це, потрібно сформувати доказову базу", - розповів керівник Секретаріату Коордштабу.

Він не виключив, що йдеться про осіб китайського походження з російським громадянством, яких чимало проживає в окремих регіонах РФ.

"А оскільки ми знаємо про підлість Росії в будь-яких питаннях, то я не здивуюся, якщо з'ясується, що це китайці з російським громадянством, яких багато у певних регіонах Росії", - додав Охрименко.

Китайські бійці у полоні

Нагадаємо, 8 квітня українські військові захопили в полон китайських солдатів у Донецькій області. Шість громадян КНР, які воювали на боці росіян, пішли в бій проти ЗСУ біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка. Двоє з них потрапили в полон.

9 квітня з'явилася перша реакція Пекіна на взяття в полон їхніх громадян на фронті в Україні. Цього самого дня президент України Володимир Зеленський розповів, що українська розвідка має дані про понад 150 китайців, які воюють на боці РФ, але їх може бути більше.

Згодом у МЗС Китаю зробили нову заяву за фактом полону їхніх громадян українськими військами на фронті в Україні.

