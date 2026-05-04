У Коордштабі розповіли про долю полонених китайців, які воювали за росіян

В Україні досі перебувають двоє громадян Китаю, які воювали на боці РФ та потрапили в полон ще навесні минулого року. Росія ними не цікавиться.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами Охрименка, Росія не запитувала в України про жодного іноземця, окрім північнокорейців. Двоє китайців наразі знаходяться у СІЗО Служби безпеки України.

Він пояснив, що двоє китайців були захоплені в полон під час участі у війні на боці РФ, хоча Китай офіційно не є стороною конфлікту. Згідно з положеннями Женевської конвенції, відповідальність за таких бійців несе держава, на боці якої вони воювали.

"Якщо в Китаї є кримінальна відповідальність за найманство, то їхні громадяни, які брали участь у збройному конфлікті на стороні третьої держави, після повернення можуть бути засуджені. Чи були ці люди в складі збройних сил Російської Федерації, чи були на контракті, чи відряджені? Щоб відповісти на це, потрібно сформувати доказову базу", - розповів керівник Секретаріату Коордштабу.

Він не виключив, що йдеться про осіб китайського походження з російським громадянством, яких чимало проживає в окремих регіонах РФ.

"А оскільки ми знаємо про підлість Росії в будь-яких питаннях, то я не здивуюся, якщо з'ясується, що це китайці з російським громадянством, яких багато у певних регіонах Росії", - додав Охрименко.