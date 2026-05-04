В Коордштабе рассказали о судьбе пленных китайцев, которые воевали за россиян
В Украине до сих пор находятся двое граждан Китая, которые воевали на стороне РФ и попали в плен еще весной прошлого года. Россия ими не интересуется.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко в интервью "Укринформу".
По словам Охрименко, Россия не запрашивала у Украины ни об одном иностранце, кроме северокорейцев. Двое китайцев сейчас находятся в СИЗО Службы безопасности Украины.
Он пояснил, что двое китайцев были захвачены в плен во время участия в войне на стороне РФ, хотя Китай официально не является стороной конфликта. Согласно положениям Женевской конвенции, ответственность за таких бойцов несет государство, на стороне которого они воевали.
"Если в Китае есть уголовная ответственность за наемничество, то их граждане, которые принимали участие в вооруженном конфликте на стороне третьего государства, после возвращения могут быть осуждены. Были ли эти люди в составе вооруженных сил Российской Федерации, были ли на контракте или командированы? Чтобы ответить на это, нужно сформировать доказательную базу", - рассказал руководитель Секретариата Коордштаба.
Он не исключил, что речь идет о лицах китайского происхождения с российским гражданством, которых немало проживает в отдельных регионах РФ.
"А поскольку мы знаем о подлости России в любых вопросах, то я не удивлюсь, если выяснится, что это китайцы с российским гражданством, которых много в определенных регионах России", - добавил Охрименко.
Китайские бойцы в плену
Напомним, 8 апреля украинские военные захватили в плен китайских солдат в Донецкой области. Шесть граждан КНР, которые воевали на стороне россиян, пошли в бой против ВСУ возле населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. Двое из них попали в плен.
9 апреля появилась первая реакция Пекина на взятие в плен их граждан на фронте в Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская разведка имеет данные о более 150 китайцах, которые воюют на стороне РФ, но их может быть больше.
Впоследствии в МИД Китая сделали новое заявление по факту плена их граждан украинскими войсками на фронте в Украине.