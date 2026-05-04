ua en ru
Пн, 04 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Коордштабе рассказали о судьбе пленных китайцев, которые воевали за россиян

15:17 04.05.2026 Пн
2 мин
Китайцы попали в плен еще в апреле 2025 года и до сих пор находятся в СИЗО СБУ
aimg Ирина Глухова
В Коордштабе рассказали о судьбе пленных китайцев, которые воевали за россиян Фото: военнопленные из Китая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Украине до сих пор находятся двое граждан Китая, которые воевали на стороне РФ и попали в плен еще весной прошлого года. Россия ими не интересуется.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко в интервью "Укринформу".

Читайте также: В Коордштабе рассказали, сколько украинцев находится в плену с 2022 года

По словам Охрименко, Россия не запрашивала у Украины ни об одном иностранце, кроме северокорейцев. Двое китайцев сейчас находятся в СИЗО Службы безопасности Украины.

Он пояснил, что двое китайцев были захвачены в плен во время участия в войне на стороне РФ, хотя Китай официально не является стороной конфликта. Согласно положениям Женевской конвенции, ответственность за таких бойцов несет государство, на стороне которого они воевали.

"Если в Китае есть уголовная ответственность за наемничество, то их граждане, которые принимали участие в вооруженном конфликте на стороне третьего государства, после возвращения могут быть осуждены. Были ли эти люди в составе вооруженных сил Российской Федерации, были ли на контракте или командированы? Чтобы ответить на это, нужно сформировать доказательную базу", - рассказал руководитель Секретариата Коордштаба.

Он не исключил, что речь идет о лицах китайского происхождения с российским гражданством, которых немало проживает в отдельных регионах РФ.

"А поскольку мы знаем о подлости России в любых вопросах, то я не удивлюсь, если выяснится, что это китайцы с российским гражданством, которых много в определенных регионах России", - добавил Охрименко.

Китайские бойцы в плену

Напомним, 8 апреля украинские военные захватили в плен китайских солдат в Донецкой области. Шесть граждан КНР, которые воевали на стороне россиян, пошли в бой против ВСУ возле населенных пунктов Тарасовка и Белогоровка. Двое из них попали в плен.

9 апреля появилась первая реакция Пекина на взятие в плен их граждан на фронте в Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская разведка имеет данные о более 150 китайцах, которые воюют на стороне РФ, но их может быть больше.

Впоследствии в МИД Китая сделали новое заявление по факту плена их граждан украинскими войсками на фронте в Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Китай Война России против Украины
Новости
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы