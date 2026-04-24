ua en ru
Пт, 24 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обмін полоненими Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Коордштабі назвали особливість нового обміну полоненими з РФ

17:11 24.04.2026 Пт
2 хв
Що відомо про захисників, яких повернули додому
aimg Іван Носальський
У Коордштабі назвали особливість нового обміну полоненими з РФ Фото: українські воїни повернулися додому з російського полону (t.me/Koord_shtab)

Україна і Росія сьогодні, 24 квітня, провели вже 73-й обмін військовополоненими. Додому вдалося повернути молодих захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram.

Читайте також: Україна і РФ провели "великий Великодній обмін": усі подробиці

"Особливість нинішнього обміну полягає в тому, що вдалося повернути з полону хлопців 2000-х років народження, а також захисників із пораненнями", - зазначили в Коордштабі.

При цьому більшість звільнених захисників незаконно утримували в Чечні. Проти частини з них сфабрикували кримінальні справи, що порушує Женевські конвенції.

Додому повертаються представники ЗСУ, зокрема значна кількість десантників. Також на Батьківщину повернули бійців ВМС, тероборони, Нацгвардії, Нацполіції, Державної спецслужби транспорту та Держприкордонслужби. Крім солдатів і сержантів, вдалося звільнити кількох офіцерів.

Звільнені воїни захищали Україну на таких напрямках: Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському. Наймолодшому виповнилося 24 роки, він потрапив у полон на Донецькому напрямку у 2023 році. Найстаршому звільненому воїну - 60 років.

Двоє захисників сьогодні святкуватимуть свій день народження вже на Батьківщині.

"Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати", - додали в Коордштабі.

Новий обмін полоненими

Нагадаємо, сьогодні, 24 квітня, в рамках обміну полоненими з РФ додому повернулися 193 українських воїни.

Першим про такий обмін повідомив президент України Володимир Зеленський.

Всі деталі - в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Державна прикордонна служба Збройні сили України Нацгвардія Обмін полоненими Війна в Україні
Новини
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Аналітика
