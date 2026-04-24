В Коордштабе назвали особенность нового обмена пленными с РФ

17:11 24.04.2026 Пт
2 мин
Что известно о защитниках, которых вернули домой
aimg Иван Носальский
В Коордштабе назвали особенность нового обмена пленными с РФ Фото: украинские воины вернулись домой из российского плена (t.me/Koord_shtab)

Украина и Россия сегодня, 24 апреля, провели уже 73-й обмен военнопленными. Домой удалось вернуть молодых защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

"Особенность нынешнего обмена состоит в том, что удалось вернуть из плена ребят 2000-х годов рождения, а также защитников с ранениями", - отметили в Коордштабе.

При этом большинство освобожденных защитников незаконно удерживали в Чечне. Против части из них сфабриковали уголовные дела, что нарушает Женевские конвенции.

Домой возвращаются представители ВСУ, в том числе значительное количество десантников. Также на Родину вернули бойцов ВМС, теробороны, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной спецслужбы транспорта и Госпогранслужбы. Кроме солдатов и сержантов, удалось освободить нескольких офицеров.

Освобожденные воины защищали Украину на таких направлениях: Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Курском. Самому младшему исполнилось 24 года, он попал в плен на Донецком направлении в 2023 году. Самому старшему освобожденному воину - 60 лет.

Двое защитников сегодня будут праздновать свой день рождения уже на Родине.

"Все освобожденные пройдут полный медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все предусмотренные государством выплаты", - добавили в Коордштабе.

Новый обмен пленными

Напомним, сегодня, 24 апреля, в рамках обмена пленными с РФ домой вернулись 193 украинских воина.

Первым о таком обмене сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Все детали - в материале РБК-Украина.

