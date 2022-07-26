UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Координационный центр по "зерновому коридору" в Стамбуле начнет работу завтра

Фото: координационный центр по "зерновому коридору" в Стамбуле начнет работу завтра (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Официальное открытие Совместного координационного центра, который будет следить за "зерновым коридором", состоится завтра, 27 июля, в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

Министр обороны Турции Хулуси Акар примет участие в церемонии открытия центра, которая состоится в Национальном университете обороны в Стамбуле.

Также отмечается, что российская делегация прибудет в Стамбул сегодня и начнет работу в четырехстороннем формате вместе с Турцией, Украиной и ООН.

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано зерновое соглашение. Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта через Черное море.

Однако Россия в очередной раз нарушила все договоренности и 23 июля нанесла удар по Одесскому морскому торговому порту, где хранилось зерно, которое подготовили для экспорта.

ООН допускает, что Россия могла не нарушить соглашение о "зерновом коридоре" этим ракетным ударом.

При этом США и Украина разрабатывают "план Б" по вывозу зерна из страны после нападения России на порт Одессы.

Читайте РБК-Украина в Google News
СтамбулТурцияпродовольственный кризис