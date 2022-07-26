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Координаційний центр по "зерновому коридору" у Стамбулі розпочне роботу завтра

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Стамбул, Вівторок 26 липня 2022 20:32
Координаційний центр по "зерновому коридору" у Стамбулі розпочне роботу завтра Фото: координаційний центр по "зерновому коридору" у Стамбулі розпочне роботу завтра (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Офіційне відкриття Спільного координаційного центру, який стежитиме за "зерновим коридором", відбудеться завтра, 27 липня, у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар візьме участь у церемонії відкриття центру, що відбудеться в Національному університеті оборони в Стамбулі.

Також зазначається, що російська делегація прибуде до Стамбула сьогодні і почне роботу в чотиристоронньому форматі разом з Туреччиною, Україною та ООН.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі було підписано зернову угоду. Україна, Росія, Туреччина і ООН домовилися про розблокування експорту через Чорне море.

Однак Росія вкотре порушила всі домовленості і 23 липня завдала удару по Одеському морському торговому порту, де зберігалося зерно, яке підготували для експорту.

ООН допускає, що Росія могла не порушити угоду про "зерновий коридор" цим ракетним ударом.

При цьому США і Україна розробляють "план Б" з вивезення зерна з країни після нападу Росії на порт Одеси.

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