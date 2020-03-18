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До конца недели планируется эвакуировать 90% украинцев, находящихся за рубежом, - Криклий

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 18:11
До конца недели планируется эвакуировать 90% украинцев, находящихся за рубежом, - Криклий
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Уже более 30 тысяч граждан вернулись в Украину

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что до конца текущей недели планируется эвакуировать 90% украинцев, которые находятся за рубежом и изъявили желание вернуться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Telegram.

По его словам, уже более 30 тысяч украинцев вернулись на территорию страны.

"Мы вернули домой уже более 30 000 украинцев. К концу недели планируем забрать 90% наших граждан, которые сейчас находятся за рубежом и изъявили желание вернуться", - написал министр.

Он также напомнил, что все граждане Украины, которые находятся за рубежом, необходимо зарегистрироваться на портале "Друг".

"А мы продолжаем ежедневно возвращать тысячи украинцев домой", - добавил Криклий.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Украина планирует провести эвакуацию более 35 тысяч граждан Украины, которые находятся за границей из-за пандемии коронавируса. Он добавил, что эвакуация украинцев планируется 175 рейсами.

Кроме того, авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на дополнительные рейсы для эвакуации украинских граждан из Чехии. В украинском посольстве в Чехии заявили, что дополнительные рейсы состоятся 22 и 24 марта.

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